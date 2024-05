Fiorentina - intitolata a Joe Barone la Villa del Viola Park

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 6 maggio 2024 - La giornata di oggi è stata di per sé storica per quanto riguarda la. Come promesso dal Presidente Rocco Commisso nel giorno della camera ardente di Joeal, è statalaall'interno del centro sportivo alla memoria del compianto direttore generale, scomparso prematuramente lo scorso 19 marzo in seguito al malore che lo colpì quando laera in ritiro a Bergamo per la partita contro l'Atalanta. Oggi alsi è tenuta una cerimonia privata, alla presenza di Rocco Commisso e sua moglie Catherine, tutti i dirigenti, i dipendenti e gli atleti presenti all'interno del centro sportivo. La grande scritta che ...