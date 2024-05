Fiorentina | intitolata oggi a Joe Barone la villa al ‘Viola Park’

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 5 maggio , in serie A il big match è all’Olimpico con la sfida tra Roma e Juve, due squadre alla ricerca dei punti che mancano per partecipare alla prossima Champions League e che invece è già certa ...

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 5 maggio , in serie A il big match è all’Olimpico con la sfida tra Roma e Juve, due squadre alla ricerca dei punti che mancano per partecipare alla prossima Champions League e che invece è già certa ...

Verona Fiorentina , ecco le parole del calciatore viola Faraoni in vista del match di Serie A importante per salvezza ed Europa Ai microfoni di DAZN, il giocatore Faraoni ha voluto parlare così della SFIDA tra Verona e Fiorentina di Serie A. «È una ...

West Ham, ufficiale la separazione con Moyes alla fine della stagione - West Ham, ufficiale la separazione con Moyes alla fine della stagione - Questo il comunicato del club londinese, che ha così confermato la separazione con l'allenatore scozzese. Finisce così il "secondo mandato" dell'allenatore ex Manchester United, che era tornato a ...

AG. MINA, A Cagliari sta bene, in viola poca fiducia - AG. MINA, A Cagliari sta bene, in viola poca fiducia - L'ex fiorentina Yerry Mina nelle ultime giornate sta aiutando il Cagliari non solo con le sue prestazioni difensive: all'attivo anche due gol per due pareggi importanti che hanno permesso ...

West Ham, UFFICIALE l'addio di Moyes. Tutto pronto per Lopetegui - West Ham, UFFICIALE l'addio di Moyes. Tutto pronto per Lopetegui - Mancava solo l`ufficialità, è arrivata: David Moyes non sarà più l`allenatore del West Ham. Con una nota sul proprio sito ufficiale, il club londinese ha an.