Fiorello commenta lo sciopero dei giornalisti Rai | Negata qualsiasi forma di ingerenza Lo confermerà oggi il ministro Lollobrigida alla conduzione del Tg1

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ultima settimana di VivaRai2!, inizia a farsi strada la consapevolezza che il più bello show della tv italiana non avrà una terza stagione. “La Rai è in subbuglio, ma quando mai non lo è? C’è una polemica al giorno. Il Governo negadi. Lostesso ildel Tg1“, le parole ironiche disullodeiRai. Ma come poteva lo showman astenersi dalre la perfomance del “suo” Fabrizio Biggio ai David di Donatello, venerdì 3 maggio insieme a Carlo Conti e Alessia Marcuzzi: “Sono stati i David più belli di sempre, con l’Attila della tv. Ci aveva provato al Festival di ...