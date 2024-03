Ilaria Boggi | Bandire qualsiasi forma di intolleranza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) San Giuliano Terme (Pisa), 16 marzo 2024 - Nel contesto politico attuale, caratterizzato da tensioni e conflitti sempre più evidenti, emerge la voce decisa di, candidata sindaco di San Giuliano Terme per il centro destra, che interviene con fermezza contro le minacce e le discriminazioni, sia fisiche che digitali, che stanno permeando il dibattito pubblico. "In questi giorni assistiamo a tutta una serie di manifestazioni di violenza, per fortuna non agita fisicamente, che colpisce esponenti politici di varie tendenze. Anche a Pisa e in provincia sono all'ordine del giorno minacce di morte, insulti via social, scritte offensive sui muri", dichiara, sottolineando la gravità di tali fenomeni. La candidata sindaco esprime la sua massima solidarietà a coloro che subiscono atti intimidatori, siano essi vicini o lontani ...