Festa Virtus Spettacolo - vittoria e primato

(Di lunedì 6 maggio 2024)Bologna 108 Aquila Trento 61 SEGAFREDO : Cordinier 8, Lundberg 11, Belinelli 20, Pajola, Dobric 7, Mascolo 8, Shengelia 15, Hackett 8, Mickey 14, Polonara 2, Zizic 6, Abass 9. All. Banchi. DOLOMITI TRENTO: Ellis 12, Alviti 14, Conti 2, Forray 2, Cooke 11, Diarra, Placinschi, Biligha 6, Mooney 5, Baldwin 9. All. Galbiati. Arbitri: Begnis, Quarta, Nicolini. Note: parziali 30-15; 64-28; 85-41. Tiri da due:Bologna 25/34; Trento 18/37. Tiri da tre: 11/22; 6/34. Tiri liberi: 25/28; 7/9. Rimbalzi: 39; 27. Lastrapazza Trento chiudendo la regular season al primo posto e da sabato inizia la sua corsa scudetto affrontando Tortona che è arrivata ottava. La partita in sé è senza storia con la Segafredo che chiude il primo tempo sul +36 e che arriva a toccare anche il +55 (100-45) dimostrando di essere nel ...

Fiori, auto storiche, artisti di strada: torna Monza in Fiore - Fiori, auto storiche, artisti di strada: torna Monza in Fiore - Anche quest'anno la bellezza sboccia in centro città. Torna sabato 18 e domenica 19 maggio Monza in Fiore: appuntamento in piazza trento e Trieste con vivaisti e fioristi, artigianato selezionato rigu ...

Torna l’incubo batterio killer a Borgo Trento: stop ai ricoveri in terapia intensiva neonatale - Torna l’incubo batterio killer a Borgo trento: stop ai ricoveri in terapia intensiva neonatale - Verona, torna l'incubo Citrobacter: si teme che il batterio killer sia ricomparso all'interno della maternità di Borgo trento.

Calendario scolastico 2024/2025, ecco le regioni che hanno deliberato [AGGIORNATO con Campania, Sardegna, Toscana e Trento] - Calendario scolastico 2024/2025, ecco le regioni che hanno deliberato [AGGIORNATO con Campania, Sardegna, Toscana e trento] - Alcune Regioni hanno già deliberato il calendario scolastico per il 2024/2025, stabilendo le date di inizio e termine dell’anno scolastico, nonché i ponti e le altre chiusure decisi a livello regional ...