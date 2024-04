(Di venerdì 12 aprile 2024) Ascoli, 12 aprile 2024 – “Siamo orgogliosi di poter restituire alla cittàin questa nuova veste: una strada principale che, oltre a essere fondamentale dal punto di vista della viabilità, conferisce ancora più imponenza e bellezza al centro storico sempre più fruibile ai visitatori, ai residenti e a tutti gli ascolani". Così il sindaco Marco Fioravanti, alla presenza dell’assessore alle opere pubbliche Marco Cardinelli, di tanti altri componenti della giunta, del prefetto e del questore, ha esordito questa sera durante laorganizzata per ladi via, alla quale ha partecipato una folla clamorosa. Un traguardo importante, quello raggiunto dall’amministrazione comunale, visto che l’opera era attesa da oltre trent’anni e che i lavori sono ...

"È un provvedimento di inaudita crudeltà che non ha alcuna base scientifica, che autorizza a sparare nel mucchio e che rappresenta una serie e concreta minaccia alla conservazione della specie". ... (repubblica)

Tutto pronto per ‘La Furiosa’ . Un appuntamento giunto alla nona edizione, che è divento ormai consolidato per la città estense. domenica 10 marzo in piazza Trento Trieste si ritroveranno quasi 150 ... (sport.quotidiano)

MXGP | GP Trentino 2024 – Anteprima di Arco di Trento - Si arriva in Trentino con due capoclassifica tuttora imbattuti ... Il galiziano ha perso solo due manche sulle nove disputate e gode di una fiducia mai avuta nel Corso di tutta la sua pur già vincente ...p300

Corso Trento e Trieste, festa per la riapertura con Quintana e bersaglieri - Folla in centro ad Ascoli in occasione del taglio del nastro, il sindaco Fioravanti: "Una strada principale che, oltre a essere fondamentale dal punto di vista della viabilità, conferisce ancora più b ...ilrestodelcarlino

Anaunia, opere provinciali per 174 milioni di euro - Il punto sugli investimenti per la val di Non approvati dalla Giunta provinciale su proposta del presidente ...ladigetto