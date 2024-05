(Di lunedì 6 maggio 2024) BOLOGNAnella storia. Grazie al successo contro il Prato, il team di Alessandro Miramari ha centrato il secondo approdo consecutivo ai playoff di serie D. Rispetto all’ultima stagione, dove i biancazzurri erano addirittura riusciti ad aggiudicarseli dopo aver espugnato i terreni di gioco di Pistoiese e Carpi, capitan Menarini e compagni sono riusciti a compiere un ulteriore plus chiudendo la stagione regolare al terzo posto alle spalle, solamente, delle corazzate Carpi e Ravenna. Grazie al successo di ieri, ilha scavalcato in classifica il Lentigione e avrà così la possibilità di disputare la semifinale playoff contro la Victor San Marino tra le mura amiche e con due risultati: si giocherà domenica al ‘Biavati’ e, in caso di parità dopo i supplementari, i biancazzurri si qualificherebbero direttamente alla finalissima (dove ...

Marko Arnautovic aggiunge un +1 sulla carta d’identità ma spera di aggiungerne uno anche ai suoi numeri realizzativi. In Milan-Inter ha la chance di festeggiare per più motivi. COMPLEANNO – Quella che conduce a Milan-Inter è una settimana ricca di ...

Scommesse , il 25 aprile è stata una doppia festa per un giocatore. Con coraggio è riuscito a portare a casa la bellezza di 17mila euro . Ecco come ha fatto Alcuni il 25 aprile lo hanno passato in giro con la famiglia o con gli amici. Altri hanno ...

Festa doppia Progresso e Corticella esultano - festa doppia Progresso e Corticella esultano - La squadra di Vullo conquista il derby con il Mezzolara e si salva. Per i terribili ragazzi di Miramari ci saranno ancora i playoff ...

Il Milan non sa più vincere. Florenzi, Gabbia e Giroud. Ma il Genoa rovina la festa - Il Milan non sa più vincere. Florenzi, Gabbia e Giroud. Ma il Genoa rovina la festa - La squadra di Pioli soffre, va avanti e poi si fa rimontare nel finale di partita. Pareggio nel silenzio della Curva Nord. Il tecnico: "Non penso al futuro".

Serie B: La Biotec espugna Vicenza in gara 3 e resta in serie B Nazionale - Serie B: La Biotec espugna Vicenza in gara 3 e resta in serie B Nazionale - festa grande, festa doppia. La Biotec Bisceglie ha espugnato il parquet di Vicenza e chiuso sul 3-0 il barrage del primo turno dei playout, conquistando così la permanenza in Serie B Nazionale. Un ...