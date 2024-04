Arnautovic - l’anno in più porta un gol? Milan-Inter per la doppia festa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 aprile 2024) Markoaggiunge un +1 sulla carta d’identità ma spera di aggiungerne uno anche ai suoi numeri realizzativi. Inha la chance di festeggiare per più motivi. COMPLEANNO – Quella che conduce aè una settimana ricca di celebrazioni per l’ambiente nerazzurro. Dopo aver spento le candeline Denzel Dumfries, adesso è il turno di Marko. L’attaccante austriaco quest’oggi ha festeggiato il suo trentacinquesimo compleanno ma sul campo, visto che con il derby sempre più vicino la squadra di Simone Inzaghi non può permettersi alcuna distrazione. E chissà se, proprio indi lunedì prossimo,non riesca a ritrovare la gloria, dopo il rientro a disposizione dal secondo infortunio ...