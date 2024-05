F1 - Wolff risponde a Mintzlaff | Non so di cosa sta parlando

(Di lunedì 6 maggio 2024) Botta e risposta tra il CEO della Red Bull Olivere il team principal Mercedes, Toto. “Non so distae aè dovuta la sua reazione. Non è rilevante per me”, ha dettoa Miami, dove si è disputato il GP di F1, in merito ai recenti commenti di. “Toto dovrebbe concentrarsi sulle sue sfide. Ne ha abbastanza, ed è una questione di rispetto. Continuare a parlare del personale di altre squadre non è corretto”, aveva detto l’alto dirigente responsabile dei programmi sportivi aziendali del gruppo Red Bull. Sullo sfondo delle polemiche a distanza c’è l’interesse della scuderia di Brackley per Max Verstappen, masmentisce l’esistenza di un incontro con l’entourage del campione del mondo olandese: “Non posso ...

“Il mercato è molto interessante, ma bisogna aspettare un po’. E’ chiaro che per un pilota la cosa più importante sia essere in una macchina che va veloce, quindi al momento Max non ha motivo di cambiare team”. Lo ha detto a Sky Sport il team ...

Pensare con attenzione al futuro. In Mercedes sono e saranno settimane di riflessioni per stabilire quale pilota andrà a sostituire Lewis Hamilton, che l’anno venturo sarà in Ferrari nel Mondiale di F1. Un cambio di spartito che ha scosso tutti, ...

Wolff risponde al capo della Red Bull: "Ma di cosa sta parlando - wolff risponde al capo della Red Bull: "Ma di cosa sta parlando - Oliver Mintzlaff di solito non è un uomo da interviste approfondite. Le conversazioni dell'amministratore delegato di Red Bull GmbH con i media si contano sulle dita di una mano. Tuttavia, la scorsa s ...

Wolff si scaglia contro il CEO della Red Bull Mintzlaff: "Non ho idea di cosa voglia dire". - wolff si scaglia contro il CEO della Red Bull Mintzlaff: "Non ho idea di cosa voglia dire". - Max Verstappen ha un contratto con la Red Bull Racing fino alla fine del 2028, ma sia il suo attuale team che la Mercedes sembrano disposti a lottare per il tre volte campione del mondo. Questo porta ...

Mercedes | Wolff: “Nemmeno un mago come Adrian Newey risolverebbe i nostri problemi” - Mercedes | wolff: “Nemmeno un mago come Adrian Newey risolverebbe i nostri problemi” - Altra giornata storta per la Mercedes, che a Miami non conquista nemmeno un punto nella Sprint Race del sabato e piazza due macchine in quarta fila, con Russell davanti a Hamilton. Quantomeno rispetto ...