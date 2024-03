F1 GP Arabia Saudita | Wolff | “Verstappen ha un contratto con la Red Bull | vediamo cosa succederà”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Il mercato è molto interessante, ma bisogna aspettare un po’. E’ chiaro che per un pilota lapiù importante sia essere in una macchina che va veloce, quindi al momento Max non ha motivo di cambiare team”. Lo ha detto a Sky Sport il team principal della Mercedes, Toto, commentando nell’ambito del weekend del GP dile indiscrezioni sul futuro diche secondo alcune voci potrebbe essere alle Frecce d’Argento: “Max ha uncon la Rede sono sicuro che l’anno prossimo la sua vettura sarà al livello che si aspetta.…”. SportFace.