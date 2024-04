F1 - i promossi e bocciati del GP di Cina Verstappen irreal - Norris e Hamilton danno tut -o, figuraccia Stroll

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) IMAX(Red Bull): pole position, vittoria nella Sprint Race e dominio totale in gara. Centra il 21° successo nelle ultime 23 gare. Sembra tutto facile per lui. Sembra che gli sia sufficiente salire sulla sua RB20 per vincere. Disarmante. LANDO(McLaren): un secondo posto che, viste le prestazioni di, assomiglia ad una vittoria. L’inglese continua a dimostrare il suo valore e le sue qualità. Per sua sfortuna è solo contemporaneo del pilota più dominante di sempre. LEWIS(Mercedes): parte 18° e si ritrova subito 19°. La sua W15 non va con le soft e, non va nel complesso. Ad ogni modo si rimbocca le maniche, risale posizioni su posizioni e alla fine è nono. Niente di clamoroso per uno che ha vinto 103 gare in carriera, ma il fatto che non voglia mai mollare è ...