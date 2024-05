F1 | GP Miami - Charles Leclerc | Sfortunati con la safety car

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 6 maggio 2024) Per un Norris al settimo cielo, c’è unche ha avuto qualcosa da recriminare nel corso della propria gara. Il monegasco ha chiuso al terzo posto, ma è consapevole che avrebbe potuto fare decisamente meglio. Così è rimasto parecchio rammarico per come sono andate le cose e di questo ha largamente parlato negli interventi con la stampa nel post gara.: “La McLaren è stata impressionante” (Credit foto – pagina Facebook Scuderia Ferrari)Queste dunque alcune delle parole diriprese da Motorsport: “E’ stato molto complicato. Perez era al mio interno e io non sono certo riuscito a partire bene. Quando ho lasciato la frizione ho pattinato. Ho visto Perez sulla destra e aveva poca aderenza. Ho visto che ha fatto un bloccaggio e pensavo che ci saremmo toccati. ...