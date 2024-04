F1 - Frederic Vasseur | Problemi con le gomme dur - non abbiamo sfruttato il potenziale della monoposto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Non ha riservato grandi soddisfazioni alla Ferrari il GPCina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista di Shanghai il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno concluso in quarta e in quinta posizione e le aspettative erano quelle di ottenere quantomeno il terzo gradino del podio, cosa che invece non è accaduta. Si è assistito al solito soliloquioRed Bull dell’olandese Max Verstappen, a precedere il britannico Lando Norris (McLaren) e il messicano Sergio Perez (Red Bull), e le due Rosse hanno faticato non poco nello sfruttamento delledure, in termini di finestra di temperatura. Criticità inaspettate di cui ha parlato il Team Principalscuderia di Maranello,, ai microfoni di Sky Sport. “Dovevamo fare un lavoro ...