Ex Milan - Taarabt | Litigai con Kak - mi urlava addosso Il giorno dopo…

(Di lunedì 6 maggio 2024) Adel, ex attaccante delper sei mesi dal gennaio al giugno 2014, parla del suo passato in rossonero. Ma anche del suo Genoa

Adel Taarabt , ex attaccante del Milan per sei mesi dal gennaio al giugno 2014, parla del suo passato in rossonero. Ma anche del suo Genoa

Taarabt racconta cosa fece Balotelli al suo rottweiler: “Il cane era stordito, sembrava un gatto” - taarabt racconta cosa fece Balotelli al suo rottweiler: “Il cane era stordito, sembrava un gatto” - I ricordi di Adel taarabt al milan: Balotelli e il cane, la disistima per Pippo Inzaghi che lo scartò per Cerci ...

"Balotelli era completamente matto. In Ferrari a 200 all'ora, il suo rottweiler..." - "Balotelli era completamente matto. In Ferrari a 200 all'ora, il suo rottweiler..." - In un'intervista a La Gazzetta dello Sport l'ex calciatore del milan, Adel taarabt, ha raccontato un aneddoto su Mario Balotelli.