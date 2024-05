Eurovision - chi è il favorito Come si piazzerà Angelina Mango

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Partirà martedì 7 maggio con la prima semifinale l'Song Contest, la cui finale è in programma sabato 11 maggio a Malmo, in Svezia. Secondo i bookie l'Italia si presenta all'edizione 2024 tra le nazioni favorite per la vittoria cone "La Noia": la vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo vede scendere la quota del suo successo da 5 a 4 per gli esperti di Planetwin365 e Snai, in ritardo soltanto sulla Croazia, prima a 2,75 su William Hill con Baby Lasagna e la sua "Rim Tim Tagi Dim" e la Svizzera, seconda a 3,50, con Nemo e la canzone "The Code". Tra gli outsider spicca l'Ucraina, data vincente a 6, con l'Olanda proposta a 11, mentre è invece remoto il bis della Svezia padrone di casa, a 50, con il colpo a sorpresa di San Marino, in gara con Megara, fissato a 75 volte la posta. Intanto ...