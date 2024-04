PALINSESTI 5-11 MAGGIO 2024 | L’ACCHIAPPATALENTI - EUROVISIO - AVANTI UN ALTRO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 27 aprile 2024)Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 5 all’11n,un! Rai1 D: Màkari 2 (1/3) R L: Il Clandestino (4/6) 1°Tv M: Il Truffacuori M: Una Nessuna Centomila (Amadeus) G: Finale EL: Leverkusen-Roma V:(1/5) new S:n Song Contest fine Canale 5 D:un+ 10 Giorni Senza Mamma (22:30) L: L’Isola dei Famosi M: Semifinale CL: PSG-Borussia Dortmund M: Una Famiglia Vincente 1°Tv G: Terra Amara 4 1°Tv V: Viola Come il Mare 2 (2/6) 1°Tv S: Cassamortari 1°Tv Rai2 D: 911 + 911 Lone Star (15/18) 1°Tv L: Stasera Tutto è Possibile (6/6) M:n Song Contest (1/2) M: Delitti in Paradiso ...