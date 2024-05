Come si comporta un soldato - l' attacco durissimo di Paglia a Vannacci

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 6 maggio 2024) La candidatura del generale Robertoalle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno fa parlare e divide l'opinione pubblica. Gli attriti tra il militare e il Difesa iniziati con la pubblicazione del libro Il mondo al contrario sono noti, e per sostenere le istanze delle gerarchie militari a Zona Bianca è intervenuto Gianfranco, tenente colonnello e consigliere del Ministro della Difesa.condivide conl'esperienza politica, essendo stato parlamentare dal 2008 al 2013 con il Pdl. Infatti l'ufficiale, che ha perso l'uso delle gambe in missione a Mogadiscio e per questo ha ricevuto la medaglia d'oro al valor militare, non contesta la candidatura con la Lega ma le posizioni promosse da. "Sono parole che vengono fuori da un generale, il mio dovere è quello di ...