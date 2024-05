Endless Love anticipazioni 7 Maggio 2024

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di lunedì 6 maggio 2024)della settimana dall’11 al 16 marzo Emir e Galip sono confusi su chi abbia rubato le chiavette USB, dato che solo loro conoscono la combinazione della cassaforte. Quando Galip menziona a Emir da chi è stata suggerita l’idea della festa, sospettano di Kemal.Preoccupato per Kemal, Onder suggerisce a Nihan di gettare via le chiavette USB, ma lei ha in mente un altro piano. Kemal chiede a una disegnatrice di strada di creare un identikit del suo aggressore. La serie turca(Kara sevda) va in onda su Canale 5 dal Lunedì al Venerdì alle 14.10 è il Sabato alle 14.40. Le puntate sono disponibili sul sito Mediaset Infinity. Trama Kemal, un neolaureato ingegnere che vive nel vivace quartiere popolare di Istanbul con i genitori, si dedica alla manutenzione ...