Emergenza aviaria - controlli a tappeto su latte e derivati | cosa è emerso dai test

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 6 maggio 2024) «Nessun virus vivo e infettivo è stato rilevato» nell'ambito di nuovieseguiti sunegli Usa, dove è in corso un'epidemia di influenzaad alta patogenicità (Hpai) nelle mucche. Lo ha annunciato la Food and Drug Administration (Fda), rassicurando i consumatori: «La pastorizzazione è efficace nell'inattivare i virus Hpai», patogeni di tipo A(H5) o A (H7). L'agenzia ricorda inoltre che la definizione «altamente patogeno» per gli Hpai «si riferisce a un impatto grave sugli uccelli, non necessariamente sull'uomo». I risultati riportati dalla Fda si riferiscono a uno studio nazionale avviato in coordinamento con il Dipartimento dell'Agricoltura (Usda) per verificare la sicurezza delin commercio. L'indagine è stata condotta su un totale di 297 campioni di prodotti ...