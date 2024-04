(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 aprile 2024 -: unaha contagiato un uomo in America, è la prima volta. Qual è la prospettiva ini sistemi di controllo? Lo abbiamo chiesto a Calogero Terregino dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, responsabile del centro di referenza nazionale e del laboratorio di referenza europeo. Cosa sta accadendo ini casiUsaè avvenuto il-uomoUsa? Il caso latteUsa Cosa sta accadendo in? “Attualmente non abbiamo casi di influenza. Siamo interessati ...

Aviaria, come cambieranno i controlli in Italia Le ultime notizie dopo il contagio da mucca negli Usa - Calogero Terregino dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, responsabile del centro di referenza nazionale e del laboratorio di referenza europeo: “Aspettiamo gli esiti delle indagini americane. D ...quotidiano

Influenza Aviaria, Oms: basso rischio per la salute pubblica. Il virus non è mutato - L'Organizzazione mondiale della sanità "valuta basso il rischio per la salute pubblica rappresentato da questo virus per la popolazione generale ...doctor33

Influenza Aviaria, lo studio italiano sul rischio che il virus si adatti ai recettori umani. Dalle mutazioni ai vaccini: cosa sapere - Dopo l’inizio dell’emergenza influenza Aviaria A (H5N1) ad alta patogenicità negli allevamenti di bovini da latte in alcuni stati Usa, l’attenzione in Europa è già alta per evitare un rischio di trasm ...ilfattoquotidiano