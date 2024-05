Elezioni europee - quando si vota avere un leader fa la differenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Forse è più interessante partire dal basso. Perché in fondo ai sondaggi, a un mese dalle, il polso dell’opinione pubblica offre gli spunti più interessanti al di là dei settimanali zero virgola in più o in meno. Cominciamo dalla popolarità deiche spiega a sua volta, almeno in parte, l’andamento dei partiti. Secondo ‘Human index’, super media di tutte le ricerche, oltre a web e social, in testa c’è saldamente (la) Meloni (40,2%) non ancora identificata in Giorgia, come da apposita, interessante, idea di marketing elettorale. Segue Tajani (33,4), che invece di essere il liquidatore di Forza Italia ne sta diventando l’azionista di riferimento. Bravo. A poca distanza Conte (32,1), 5Stelle di lotta e di pochette che piace il doppio del suo partito (15,8), e più di Salvini (26,9) e Schlein (23,8) che guida il Pd, secondo nella odierna ...