Elezioni e camorra a Cercola - in cella esponenti di Europa Verde e FdI | no a misura per candidato Pd

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna “democrazia all’asta”. Così il gip Marco Carbone definisce l’inchiesta della Dda di Napoli (pm Henry John Woodcock e Stefano Capuano), che ipotizza scambi di voto politico-mafioso per le comunali 2023 a. Le indagini sono sfociate nell’esecuzione di 7 arresti (6 in carcere, uno ai domiciliari), misure cautelari eseguite dai carabinieri di Napoli. Gli inquirenti ipotizzano una compravendita di voti, secondo un tariffario per le preferenze: 30 euro per il primo turno, 20 al ballottaggio. Insono finiti Giuseppina De Micco, 50 anni, Sabino De Micco, 25 anni, Giusy De Micco, 30 anni, Antonietta Ponticelli, 43 anni, Salvatore Capasso, 45 anni, e Pasquale De Micco, 51 anni. Domiciliari invece per Giovanni De Micco, 75 anni. Il gip ha viceversa respinto, per carenza di gravi indizi, le richieste di ...