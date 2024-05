Voto di scambio politico-mafioso | sette arresti per le elezioni amministrative di Cercola Napoli

(Di lunedì 6 maggio 2024) Trenta euro aper la prima tornata elettorale e venti per il ballottaggio. Era questo il tariffario della presunta compravendita delle preferenze a, in provincia di, in occasione delledel maggio 2023. È uno dei particolari che emerge nell’ambito di una indagine dei carabinieri, coordinato dalla Dda (pm Henry John Woodcock e Stefano Capuano) su una serie di episodi dididocumentati nel comune vesuviano.le persone arrestate (sei in carcere, uno ai domiciliari) nei quartieri Ponticelli e San Giovanni a Teduccio die in località Caravita di. Tra gli arrestati figurano la figlia di un boss ...

In occasione delle Elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi gli studenti “ fuori sede” potranno votare, per la prima volta, per le liste e i candidati della propria circoscrizione territoriale di origine, senza la necessità rientrare nel comune di ...

La settima passata verrà ricordata per la stretta repressiva sulle proteste universitarie che nel frattempo si espandono e continuano a contagiare atenei in America e oltre (dal Canada al Regno […] The post A sei mesi dal voto , elezioni sempre più ...

Elezioni comunali, ecco i comuni pontini al voto nel 2024 - elezioni comunali, ecco i comuni pontini al voto nel 2024 - Occhi puntati sulle urne anche in provincia di Latina. Il 2024 non è anno solo di elezioni europee, perché vanno al voto anche alcuni piccoli centri del ...

La lezione sui danni della Brexit per il Regno Unito e le spinte per rafforzare ruolo e politiche Ue - La lezione sui danni della Brexit per il Regno Unito e le spinte per rafforzare ruolo e politiche Ue - Le riflessioni sul futuro dell’Europa, sia per le politiche industriali che per quelle sulla sicurezza, energia e difesa chiamano in ballo Londra. E se ...