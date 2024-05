Edilizia scolastica tra innovazione e sostenibilità | le scuole del futuro in Italia

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 6 maggio 2024) Grazie all’ingegno di architetti di un noto studiono, presto verranno realizzati un nido e una materna asostenibile. L’sta per vivere un momento rivoluzionario: le nuove strutture saranno circolari, smontabili e riciclabili. L’immagine dello studio di architettura C+S mostra come saranno lecircolari e sostenibili – InformazioneOggi.itLa notizia è recente e non può che entusiasmare: un nido e una materna saranno realizzati a Venaria (Torino), i progetti hanno già ottenuto 6 milioni di euro di finanziamenti. Gli altri cantieri pilota si trovano in Veneto (scuola primaria in corso di realizzazione) e in Friuli Venezia Giulia (scuola secondaria). L’architetto Maria Alessandra Segantini spiega le particolarità dei nuovi edifici e l’entra ...