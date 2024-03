Edilizia scolastica | il punto sulla riqualificazione dell’asilo nido del Cep

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pisa, 15 marzo 2024 – Lavori in corso all’asilodel quartiere Cep a Pisa per lacompleta della struttura, finanziata con fondi PNRR del Bando “Piano per asili”. Dopo il sopralluogo effettuato il mese scorso al cantiereBetti, giovedì 14 marzo il vicesindaco di Pisa con delega a lavori pubblici edRaffaele Latrofa ha fatto un secondo sopralluogo nel cantiereCep, per verificare l’andamento degli interventi, accompagnato dal responsabile dei lavori Stefano Garzella. “Un altro sopralluogo - ha dichiarato il vicesindaco Raffale Latrofa - per verificare lo stato dei lavori dell'asilodel Cep che verrà completamente riqualificato. 570mila ...