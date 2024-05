Inizia la produzione di serie della nuova Lancia Ypsilon 2024 e si aprono in Italia gli ordini dell’intera gamma disponibile in tre allestimenti . Si parte da 24.900 euro per la mild-hybrid per arrivare ai 39.500 euro della full-electric in ...

Ecco i prezzi di Nuova Lancia Ypsilon: la versione elettrica parte da 34.900 euro, incentivi esclusi - Ecco i prezzi di nuova Lancia ypsilon: la versione elettrica parte da 34.900 euro, incentivi esclusi - Lancia ufficializza i listini della nuova ypsilon. La versione elettrica in allestimento base parte da 34.900 euro, l’Edizione Cassina costa 39.500. Ci sono gli incentivi, ma sono quelli vecchi poco " ...

Lancia Ypsilon HF 2025: cresce l’attesa in tutta Europa per il debutto della versione da 240 CV - Lancia ypsilon HF 2025: cresce l’attesa in tutta Europa per il debutto della versione da 240 CV - nuova Lancia ypsilon HF 2025 è una delle novità più attese per quanto riguarda il gruppo Stellantis nel 2025. Il suo debutto dovrebbe avvenire tra circa un anno. Si tratterà della versione top di gamm ...

Ferrari 12Cilindri: ecco come sarebbe in versione Lancia [RENDER] - Ferrari 12Cilindri: ecco come sarebbe in versione Lancia [RENDER] - Lancia al momento dopo il debutto della nuova ypsilon ha in programma il lancio di una nuova ammiraglia nel 2026 che si chiamerà o Gamma o Thema e poi nel 2028 una nuova Delta. Al momento dunque non s ...