E’ Sempre CartaBianca | domani su Rete4 la Berlinguer sulle europee - il lavoro nero e sottopagat - e sull’avvio della stagione turistica

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 6 maggio 2024), martedì 7 maggio, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È”, il programma Videonews di Bianca. Al centropuntata la politica e la campagna elettorale per le elezioniche sta entrandopiù nel vivo con candidati e manifesti che fanno discutere. Intanto nel Paese ilpovero eo resta una certezza tra sommerso, precarietà e salari bassi: a farne le spese soprattutto giovani, donne, stranieri e residenti al Sud. Con l’avvioritorna poi il tema delle città assediate dal turismo e dai bed and breakfast che contribuiscono a renderepiù complessa e costosa ...