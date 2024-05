Dove saranno gli autovelox nei prossimi giorni sulle strade lombarde

(Di lunedì 6 maggio 2024) Proseguono anche questa settimana i controlli degli agenti della polizia stradale con l’ausilio dimobiliprincipalidella Lombardia. L’intenzione è quella da un lato di vigilare sul rispetto delle regole, in particolare quelle legate ai limiti di velocità, dall’altro di garantire la sicurezza degli automobilisti. Ecco l’elenco delle postazionidella Lombardia da oggi e fino a domenica prossima, il 12 maggio: 7 maggio 2024 Strada Provinciale SP /671 della Valle Seriana BG 8 maggio 2024 Autostrada A /9 Lainate-Chiasso CO 10 maggio 2024 Autostrada A /07 Milano-Genova PV A /51 Tangenziale Est di Milano MI Strada Statale SS /9 via Emilia LO Strada Provinciale SP /671 della Valle Seriana BG 11 maggio 2024 Strada Statale SS /9 via Emilia LO SS /SS336 VA 12 maggio ...

