Autovelox mobili sulle strade del Lazio dal 26 al 31 Marzo | la mappa delle postazioni

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pubblicato il 25, 2024 Anche per questa settimana la Polizia Stradale delha predisposto il posizionamento di apparecchi per rilevare la velocità, i così detti, su alcuneprincipali arterie della regione Questa la: 26/03/2024Strada Statale SS / SS148 Pontina, nel tratto in provincia di Latina;27/03/2024Strada Statale SS / 1 Aurelia nel tratto stradale in provincia di Viterbo;28/03/2024Strada Statale SS / 277 Asse Attrezzato di Frosinone, rilevamenti velocità in provincia di Frosinone;30/03/2024Autostrada A / 24, nel tratto autostradale in provincia di Roma;31/03/2024Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia, in provincia di Roma. Ricordiamo che questo calendario viene reso pubblico settimanalmente dalla polizia stradale per contrastare ...