Doccia fredda sui negoziati per Gaza Sospesi i colloqui - la mossa a sorpresa

(Di lunedì 6 maggio 2024) Altro momento di svolta, in negativo per il conflitto che si combatte in Medio Oriente dallo scorso 7 ottobre. Hamas ha infatti deciso di sospendere isuicon Israele per una tregua a: lo ha dichiarato una fonte dei terroristi palestinesi citata a condizione di anonimato dal sito Al-Araby Al-Jadeed e spiegando che la decisione è stata presa «dal movimento, dopo essersi consultato con le fazioni della resistenza». La fonte ha precisato che «la decisione delle fazioni della resistenza è stata quella di rinviare il ritorno della delegazione al Cairo in attesa dei risultati degli sforzi dei mediatori». Inoltre ha confermato che la leadership di Hamas ha ricevuto, da parte egiziana, la richiesta di «evitare l'escalation militare e dare un'opportunità agli sforzi per contenere la crisi proseguendo i ...