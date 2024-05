Democrazie alla prova | Serve una politica comunitaria contro la falsa informazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) di Giorgio Caccamo Mai come quest’anno, con i conflitti e le tensioni internazionali, la democrazia è messa duramente. Proviamo a orientarci in questo scenario complesso con la professoressa Marina Calloni, ordinaria di Filosofiae sociale all’Università di Milano Bicocca. Che rischi corre l’Europa, considerando anche le imminenti elezioni? "Con la dissoluzione dell’Urss nel 1991, seguita dieci anni dopo dall’attacco terroristico alle Torri gemelle a New York, assieme all’ordine mondiale fondato sulla deterrenza è venuto radicalmente a cambiare anche il ruolo dell’Europa. Si trova stretta tra guerre a Est e a Sud del Mediterraneo nel nuovo scacchiere mondiale dagli esiti incerti, con l’aumento degli armamenti. Le elezioni significheranno anche il posizionamento che l’Europa unita intende mantenere in un’età ...

Marina Calloni, ordinaria di Filosofia politica e sociale all'Università di Milano Bicocca "I partiti non riescono più a costruire il consenso, per questo cedono al populismo".

