Democrazie alla prova | l’illusione della pace perpetua

(Di martedì 26 marzo 2024) La paura per un conflitto tra Russia e Nato sembra crescere giorno dopo giorno e il clima di tensione che si respira diventa sempre più pesante. Papa Francesco ci ha già introdotti, a suo modo, in un’idea di guerra che staremmo già vivendo “parcellizzata”. Dall’altra parte qualcuno, invece, è come se volesse mettere insieme tutti questi pezzi di guerra per rendere ancor più netta l’evidenza di un terzo conflitto mondiale verso il quale staremmo scivolando. L’Europa è oggi in una situazione di Giano Bifronte, dove alcuni Paesi parlano di difesa europea, piani per l’economia e per l’industriadifesa per una maggiore sinergia, che richiedono indubbiamente molti anni per concretizzarsi; mentre altri, forse più realisti o pessimisti, parlano di guerra in tempi più imminenti, mostrando così una accelerazione e sensibilità diverse. Nuove sfide È necessario ...