Dalla rubrica Notizie dall’ASviS - educare alla sostenibilità | Italia ed Europa a confronto

(Di giovedì 2 maggio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dell’articolo di Antonella Zisa, apparso sul sito ASviS il 24/4/24. Lo sviluppo sostenibile è entrato nelle scuole, seppur con livelli diversi. Assente nel nostro Paese l’alfabetizzazione al futuro, bene invece sulla formazione dei docenti. L’indagine di Eurydice su 39 sistemi educativi europei. Lo sviluppo sostenibile ha compiuto importanti passi avanti nel guadagnarsi spazio nelle scuole europee. Ma servono azioni più incisive per renderlo un tema centrale dei sistemi educativi, che va integrato con politiche globali. Questa è una condizione necessaria per garantire a ogni cittadina e cittadino l’acquisizione delle competenze chiave per affrontare le attuali sfide ambientali, sociali, economiche, e per costruire società ed economie più giuste. È quanto emerge dall’indagine condotta da Eurydice, la rete di informazione sull’istruzione in ...

Si riporta di seguito il testo di Ivan Manzo dal sito ASviS del 18/4/24. Dal 2015 mai utilizzato tanto carbone , dice il Global energy monitor. La crescita del combustibile fossile peggiore per il clima è trainata dai nuovi impianti in Cina e dal rallentamento delle chiusure in Europa e Stati ... Continua a leggere>>

Coordinamento regionale affido e adozione: in Calabria sono quattrocento i minori senza famiglia - Secondo gli ultimi dati riferiti all’anno 2021 sono 401 i minori che vivono in servizi residenziali, di cui sessanta cinque sotto i dieci anni e sei sotto i due anni, quattrocento quelli in affido a ...

Continua a leggere>>

Affari tuoi non in onda 2 e 3 maggio. Perché I motivi e quando torna in TV - Il game show di Amadeus si ferma per due sere consecutive. Affari Tuoi non in onda il 2 e 3 maggio, i motivi del cambio palinsesto Rai e quando torna in TV.

Continua a leggere>>

“Una Foto al Giorno”: di Fedele Ruvio dal titolo “Casa green” - Per la rubrica “Una Foto al Giorno”, lo scatto scelto per la giornata di giovedì 2 maggio è stato realizzato da Fedele Ruvio ed è intitolato “Casa green”. La redazione di Senigallia notizie, in collab ...

Continua a leggere>>