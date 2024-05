(Di lunedì 6 maggio 2024) Londra, 6 mag. (Adnkronos) - Oggi ricorre undall'incoronazione di re. A mezzogiorno in punto (ora locale) in tutta Londra si udir41 colpi di cne sparati dalla King's Troop Royal Horse Artillery. Un'ora dopo la Honorable Artillery Company sparerà altri 62 colpi dalla Tower Wharf. Colpi di cne sarsparati anche al Castello di Cardiff, al Castello di Edimburgo, al Castello di Hillsborough e ai Museum Gardens di York. Sembra in ogni caso chevoglia celebrare l'anniversario all'insegna della sobrietà, così come faceva per questa ricorrenza sua madre Elisabetta II. "Oggi ricorre il primo anniversario dell'incoronazione del re e della regina nell'Abbazia di Westminster", ha scritto su X la famiglia reale, invitando i sudditi del ...

Daily Crown: un anno di regno per Carlo, fra lotta al cancro e senso del dovere - Daily Crown: un anno di regno per carlo, fra lotta al cancro e senso del dovere - Londra, 6 mag. (Adnkronos) – Oggi ricorre un anno dall’incoronazione di re carlo. A mezzogiorno in punto (ora locale) in tutta Londra si udiranno 41 colpi di cannone sparati dalla King’s Troop Royal H ...

Una mostra fotografica e un museo dedicato per festeggiare i dieci anni dalla nomina a Patrimonio Unesco - Una mostra fotografica e un museo dedicato per festeggiare i dieci anni dalla nomina a Patrimonio Unesco - Al via le celebrazioni dedicate al decennale dell'ingresso dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato nella World Heritage List ...

Campi Flegrei: il suolo ha accelerato la risalita - Campi Flegrei: il suolo ha accelerato la risalita - Nell’ultimo periodo, il bradisismo è passato da 1 a 3 cm al mese. Doglioni (Ingv): “Ma per il momento non ci sono indicazioni di una crisi imminente” Come ricorda l’Istituto Nazionale di Geofisica e V ...