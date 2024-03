Ucraina | Zelensky va da Erdogan | “Putin vuole tutto il paese”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 8 marzo 2024) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrsarà oggi in Turchia per un incontro con il presidente turco Recep Tayyip, durante il quale parleranno dei rapporti bilaterali, della guerra con la Russia e dell’accordo sul grano.vola in Turchia mentre la guerra continua a mettere a dura prova la tenuta delle forze armate ucraine, chiamate ad arginare l’offensiva di Mosca. “-dice il presidente ucraino a Bruno Vespa in ‘5 Minuti’ –tutta l’”. La Russia sta intensificando gli attacchi in direzione di Orikhiv, nell’oblast di Zaporizhzhia, nel tentativo di superare la difesa di Kiev a Robotyne. Lo ha detto Dmytro Lykhovii, portavoce del gruppo di forze di Tavria. Il villaggio di Robotyne, situato a circa 15 chilometri a sud di Orikhiv e 70 ...