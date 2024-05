Covid - rilevata in Italia la variante KP 2 | è più trasmissibile e immunoevasiva

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – E' già statainlaKP.2 del virus. Il nuovo mutante, 'figlio' di JN.1, corre negli Stati Uniti dove ha già superato la 'madre' ed è responsabile di un contagio su 4 secondo gli ultimi dati dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Uno studio preliminare pubblicato sulla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Aviaria, Oms assicura: "Se servirà primi vaccini in 4-6 mesi" - Aviaria, Oms assicura: "Se servirà primi vaccini in 4-6 mesi" - 'Fino a 8 miliardi di dosi annue se si dichiarasse emergenza sanitaria internazionale ma non siamo in questa situazione', assicura l'esperta ...

Covid-19, la nuova variante KP.2 rilevata in Italia. È più trasmissibile e immunoevasiva - covid-19, la nuova variante KP.2 rilevata in Italia. È più trasmissibile e immunoevasiva - La variante JN.1, l'ultima dominante del virus Sars-CoV-2, da tempo si sta evolvendo dando origine a sottovarianti con mutazioni aggiuntive soprannominate Flirt, in grado di diffondersi più velocement ...

La nuova variante del Covid che "schiva" i vaccini - La nuova variante del covid che "schiva" i vaccini - Il covid cambia ancora volto e la nuova variante, che già corre negli Stati Uniti, è stata rilevata anche in Italia. Si tratta della KP.2, "figlia" di JN.1. Negli Usa è responsabile di un contagio su ...