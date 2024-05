Così il Partito comunista cinese si compra il sole della Sardegna

(Di lunedì 6 maggio 2024) Insta per essere attuato il più importante progetto solare europeo. Protagonista: un'azienda del. InsideOver.

Il presidente cinese ha esortato i delegati provenienti da tutte le regioni della Cina ad approfondire il processo di riforme in vari ambiti, in modo da modernizzare la Repubblica popolare e rafforzarne l'economia

Tempo di lettura: < 1 minutoIl PCI- Partito comunista italiano di Avellino comunica che per le prossime elezioni comunali ha raggiunto l’accordo per una coalizione che al momento vede nello schieramento le liste civiche PROGETTO AVELLINO FUTURA ...

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - "Esiste ancora un partito comunista , tanto per capire dove sono i nostalgici dei totalitarismi in questo paese". Lo ha detto Giorgia Meloni , intervenendo alla kermesse di Fdi a Pescara e ironizzando sulle segnalazioni ...

Marco Bernasconi: "Turiamoci il naso e votiamo la riforma fiscale" - Marco Bernasconi: "Turiamoci il naso e votiamo la riforma fiscale" - Intervista al professore esperto di fiscalità: "Reputo che una buona parte della sinistra in questo caso risponda in modo emozionale. Ma poi c’è sinistra e sinistra..." ...

Francia, Xi Jinping all’Eliseo per l’incontro con Macron e von der Leyen - Francia, Xi Jinping all’Eliseo per l’incontro con Macron e von der Leyen - Il presidente cinese ha dato inizio alla sua visita di Stato per celebrare i 60 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. È stato accolto dal suo omologo francese. I due avranno un primo incontr ...

GUERRA E COMMERCIO - GUERRA E COMMERCIO - Gli occhi della diplomazia internazionale sono puntati oggi sulla Francia, dove si svolge la prima visita da cinque anni a questa parte del presidente cinese Xi Jinping nell’Unione europea. Per il lea ...