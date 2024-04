Urciuoli sindaco | sostegno del Partito comunista

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl PCI-italiano di Avellino comunica che per le prossime elezioni comunali ha raggiunto l'accordo per una coalizione che al momento vede nello schieramento le liste civiche PROGETTO AVELLINO FUTURA con il candidato adott. Luigi». È quanto si legge in una nota stampa.è attualmente consigliere comunale presso il comune di Avellino. «Il segretario provinciale del PCI Avellino Roberto Vecchione insieme a tutto ilvede questa scelta come una grande opportunità per la città, che potrà finalmente scegliere uno stimatissimo professionista e lavoratore» conclude la nota.