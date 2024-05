Cosa succede nel Regno Unito dopo la batosta presa dai conservatori alle elezioni

(Di lunedì 6 maggio 2024) I laburisti britannici sentono il vento in poppa in vista delle prossimenazionali, e sperano di tornare al potere14 anni di assenza. A dare fiducia al partito guidato da Keir Starmer i risultati dellelocali nelche hanno segnato unaper il partito...

"Sta esplodendo il regno di Emiliano . Noi da tempo denunciamo il suo atteggiamento da re con la gente che porta alla sua corte non per motivi politici ma solo per gestire il potere". Francesco Ventola, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio ...

Dopo la Brexit gli oltre 400mila gli italiani residenti nel Regno Unito registrati all'Aire non potranno votare per le prossime europee dal Consolato , come accadeva in passato, ma solo tornando in Italia. È quanto stabilisce la legge italiana per i ...

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Le norme attualmente in vigore consentono solo ai cittadini italiani residenti in un Paese Ue di votare per le elezioni Europee nei seggi allestiti presso le sedi della ret ...

Il clan di camorra dei De Micco-De Martino aveva messo le mani sulle amministrative di Cercola (Napoli) dell'anno scorso comprando voti a 30 euro al primo turno e 20 euro al ballottaggio nel quartiere ...

L'eurodeputata veneziana ha pensato di sfruttare l'appuntamento per esibirsi con un cartello dal messaggio inequivocabile: "ConTe in Europa" ...