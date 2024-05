Elezioni europee - il caso degli italiani nel Regno Unito | “Niente voto al Consolat - dovremo tornare”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dopo la Brexit gli oltre 400mila gliresidenti nelregistrati all'Aire non potranno votare per le prossimedalo, come accadeva in passato, ma solo tornando in Italia. È quanto stabilisce la legge italiana per i cittadini che non risiedono nell'Ue. Ma in altri Stati dell'Unione la normativa nazionale consente ai propri cittadini di partecipare allepur non risiedendo in un Paese membro.