Adriano Pappalardo preso a cinghiate dalla Maionchi | cosa è successo in Rai

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Maraa Belve non si è risparmiata, ha fatto nomi e cognomi di cantanti un po’ irriconoscenti (Tiziano Ferro le ha risposto via social), delicati, difficili ed ha confermato le rivelazioni cheha rilasciate a Il Fatto Quotidiano: “Primissimi anni Settanta, ero in crisi, improvvisamente trasparente, rifiutato dai giornalisti. – ha raccontato il cantante – Una mattina vado alla casa discografica e becco Mara; le chiedo il motivo di tanta ostilità, e lei: ‘Senti, di te non frega un c***o a nessuno’ ‘E me lo dici così?’ ‘Se vuoi te lo dimostro…’ Così ha chiamato il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, l’ha messo in viva voce e in quel momento ho scoperto che aveva proprio ragione. Questaè successa davvero e me la ricordo benissimo“....