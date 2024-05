Conversano Bari - muore investito da un’auto pirata sotto gli occhi del figlio che era rimasto in panne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024)), 6 maggio 2024 – E’ statoe ucciso daGiuseppe Babbo, 60 anni, di). Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era intento a riempire il serbatoio dell’auto di uno dei 3 figli, che erafermo senza benzina. L’investimento mortale è accaduto verso la mezzanotte di domenica, sulla rampa della Provinciale 50 che collega la frazione di Cozze a. L’re, probabilmente alla guida di un Suv, non si è fermato. I carabinieri stanno lavorando sulle testimonianze dele della nuora, che erano in auto e sono comprensibilmentechoc, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo. ...