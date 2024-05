Concorso docenti - prova orale La traccia venga inviata a tutti per mai - è più comodo e ambientalista Lettera

Pubblicato sul sito InPA il bando di Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per le scuole con lingua d’insegnamento slovena , ai ...

Un concorso per le scuole in ricordo di Margherita Hack - Un concorso per le scuole in ricordo di Margherita Hack - (ANSA) - TRIESTE, 06 MAG - Una shadow lamp, un file multimediale e interattivo, un libro realizzato completamente a mano, un collage artistico di foto, video e testi, un murale disegnato sulla parete ...

Docenti a rischio licenziamento, la denuncia: “Una situazione inaccettabile” - docenti a rischio licenziamento, la denuncia: “Una situazione inaccettabile” - La questione del concorso suppletivo in pandemia, poi giudicato ’non valido’, è un pantano. Il comitato de gli insegnanti non ci sta: “Basta immobilismo, questo problema va risolto ora” ...

Il ministero dimentica Falcone, nell’anniversario un concorso per dirigenti manager - Il ministero dimentica Falcone, nell’anniversario un concorso per dirigenti manager - attraverso il quale si farà una prima scrematura per selezionare i fortunati che potranno accedere alla prova scritta del concorso. Le competenze richieste sono molteplici e, con poche mosse, questi ...