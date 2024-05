Concorso Camera di Commercio Salerno | 6 posti per Diplomati

Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà domani 30 aprile, alle ore 10.30, presso il Gran Salone del Genovesi – Camera di Commercio di Salerno (Via Roma, 29 – Salerno ), la presentazione del report “Filiere sostenibili della Piana del Sele IV gamma” , realizzato da Banca Campania Centro, BCC ... Continua a leggere>>

Novedrate, 25 aprile 2024 - Sta per partire, mercoledì 8 maggio a Novedrate, l’iniziativa “Mi metto in proprio”, una serie di incontri dedicati ai giovani aspiranti imprenditori, organizzati in collaborazione con Camera di Commercio Como e Lecco. Mirano a fornire ai partecipanti le competenze e le ... Continua a leggere>>