(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 - Dal cancello di Villa Olmo a, venerdì 10 maggio, prenderà il via la prima edizione deidiper persone diabetiche organizzato da Asst Lariana. Idinascono per promuovere l’attività fisica tra le bellezze del territorio con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. I “walking leader” guideranno i partecipanti in camminate adatte a tutti, seguendo itinerari, lontani dal traffico, nei parchi di ville e dimore storiche della città. L’iniziativa si svolgerà ogni venerdì di maggio e giugno. Il ritrovo sarà sempre fissato alle 9.30, meteo permettendo, di fronte al cancello di Villa Olmo. Idisono destinati a persone diabetiche, di qualsiasi età, che desiderano provare a fare ...

Non è solo un passatempo, ma una questione di salute. Tornano a Vimercate i gruppi di Cammino, archiviato l’inverno scatta la “remise en forme“ che non è solo estetica, ma impegno per il benessere. Progetto dal quale è nato Muvim, l’altro ...

Como, partono i Gruppi di Cammino per i diabetici - Como, partono i gruppi di cammino per i diabetici - Como, 6 maggio 2024 - Dal cancello di Villa Olmo a Como, venerdì 10 maggio, prenderà il via la prima edizione dei gruppi di cammino per persone diabetiche organizzato da Asst Lariana.

Partono i Gruppi di Cammino per i diabetici: appuntamento a Villa Olmo - Partono i gruppi di cammino per i diabetici: appuntamento a Villa Olmo - Dal cancello di Villa Olmo a Como, venerdì 10 maggio, prenderà il via la prima edizione dei gruppi di cammino per ...

Cos’è il Cammino dei Briganti e quanti km prevede - Cos’è il cammino dei Briganti e quanti km prevede - Alla scoperta di un cammino affascinante e immerso nella natura: il cammino dei Briganti, sulle tracce di leggende e storie antiche.