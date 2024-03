La lunga strada per la salute Tornano i gruppi di cammino E l’ospedale benedice lo sforzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Non è solo un passatempo, ma una questione dia Vimercate idi, archiviato l’inverno scatta la “remise en forme“ che non è solo estetica, ma impegno per il benessere. Progetto dal quale è nato Muvim, l’altro programma per runner lanciato a fine 2023, cinque percorsi fra arte e sport all’aperto compreso quello notturno per i lavoratori dell’Energy Park. Ora, si torna alle origini "fra stili di vita corretti e relazioni che nascono dal condividere una passione". Duplice valenza dunque per l’iniziativa, lotta al girovita abbondante e al colesterolo, e una ritrovata socialità. "È lo spirito del progetto promosso dalla Regione e da Ats Brianza", spiega il Comune che ha sposato l’iniziativa. In città isono tre e si ritrovano in giorni e orari diversi per coprire ...