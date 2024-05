29 Aprile 2024 – Columbia University non permette di completare il semestre per laurearsi agli studenti filo-palestinesi

(Di martedì 30 aprile 2024) Laha iniziato a sospendere gliche si sono rifiutati di sgomberare il campus entro la scadenza fissata oggi alle 14. L’ateneo ha comunicato che questinon potrannoilper, né potranno più frequentare gli edifici dell’università. Anche la polizia di Austin è intervenuta all’università del Texas arrestando diversi manifestanti pro Palestina che rifiutavano di lasciare il campus e rimuovere le tende montate per la protesta contro la guerra a Gaza che sta dilagando nella gran parte atenei americani. Un gruppo di militanti a favore della Palestina che cercava di occupare l’università della Sorbona, a Parigi, è stato disperso dalla polizia. Lunedì il ...

La Columbia University ha iniziato a sospendere gli studenti filo-palestinesi che si sono rifiutati di sgomberare il campus entro la scadenza fissata oggi alle 14. L’ateneo ha comunicato che questi studenti non potranno completare il semestre per laurearsi , né potranno più frequentare gli edifici ... Continua a leggere>>

La Columbia University ha iniziato a sospendere gli studenti filo-palestinesi che si sono rifiutati di sgomberare il campus entro la scadenza fissata oggi alle 14. L’ateneo ha comunicato che questi studenti non potranno completare il semestre per laurearsi , né potranno più frequentare gli edifici ... Continua a leggere>>

Proteste pro Gaza in Usa, scontri filopalestinesi-polizia a Università della Virginia - (Adnkronos) – Venticinque persone state arrestate all’Università della Virginia, dopo che la polizia si è scontrata con manifestanti filo-palestinesi che si erano rifiutati di rimuovere le tende dal c ... Continua a leggere>>

Mobilizzazione studentesca in Italia e Stati Uniti in risposta al conflitto Israele-Gaza - Nell'ateneo di Bologna, gli studenti pro Gaza e i giovani palestinesi hanno promesso di montare le prime tende nella zona universitaria, in una manifestazione di solidarietà che ricorda quelle già vis ... Continua a leggere>>

Da Ocasio-Cortez a Sanders, quei dem che contestano Biden - WASHINGTON. Alexandria Ocasio-Cortez, deputata di New York, stella della galassia progressista, avverte: «È in gioco la libertà di parola, mandare la polizia nei campus è la cosa peggiore». Ilhan Omar ... Continua a leggere>>