Colantuono | Atalanta squadra più forte dopo l’Inter! Vi spiego

Samir Nasri , ex Marsiglia, ha parlato della sfida europea dei francesi contro l’ Atalanta di Gasperini. Ecco il suo punto di vista Samir Nasri ha parlato a Canal + della sfida tra il Marsiglia, sua ex squadra, e l’ Atalanta . Il francese, pronosticando il match, vede favorita la squadra di Gasperini. ... Continua a leggere>>

Il tecnico del Marsiglia Jean-Louis Gasset parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro l’Atalanta, in programma alle 21:00 di domani al Velodrome: “L’Atalanta è la squadra più forte tra le semifinaliste. Si diceva che il Liverpool potesse passare facilmente il turno, ... Continua a leggere>>

Davide Nicola, tecnico dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Serie A contro l’Atalanta: “Affrontiamo una squadra che ha grande qualità, oltre a una rosa molto ampia. In questi anni ha segnato tanti gol ed è diventata un riferimento per chi ama il calcio. ... Continua a leggere>>