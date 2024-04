Chris Pine ha indossato dei pantaloncini minuscoli per promuovere il suo nuovo film?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 26 aprile 2024) Se dovessimo giudicare i suoi look, potremmo dire cheha trascorso la maggior parte degli ultimi due anni a dare i numeri. Abbiamo osservato con gioia la sua trasformazione che lo ha portato a indossare strani cappelli, originalissimi ensemble da palestra, sandali huarache e barbe da Cast Away. Non molto tempo fa, lo abbiamo persino nominato l'uomo più elegante di GQ. In questi due anni,ha fatto dell'andare in giro per Los Angeles con i suoi abiti stravaganti il proprio passatempo: prendere un caffè con un cardigan Elder Statesman a righe, una canotta PBS e sandali di pelle rosa. Frequentare una lezione di danza con una calzamaglia da corsa sovrapposta ai, con zoccoli di pelle a forma di bulbo. Oppure, come ha fatto più di recente, ha visitato un famoso ristorante ...