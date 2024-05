Chiara Ferragni scaricata anche dall’agenzia di comunicazione che doveva rilanciare la sua immagine

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 6 maggio 2024)dia cui si era affidatasarebbe statada “Community”, l’agenzia diingaggiata dall’influencer per superare la crisi dopo il caso Balocco. Le cose, però, non hanno funzionato come avrebbero dovuto. Stando a quanto riporta Il Gazzettino, infatti, l’imprenditrice digitale non risulterebbe essere più tra le clienti della società con sede a Treviso, Milano e Roma, che in passato ha gestito alcuni casi di rilievo tra cui il crac di Parmalat e Cirio, maquelli di Guido Barilla, del Ponte Morandi, ex Ilva, l’Ospedale San Raffaele e Standard & Poor’s. “Community” faceva parte ...